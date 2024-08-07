Нарышкин: Россия больше года ждала обмена заключенными

Россия на протяжении года и семи месяцев ожидала обмена заключенными с государствами НАТО, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он также подчеркнул важность этого события.
Мы, конечно, ждали этого события долгих год и семь месяцев. И для службы это знаковое событие.
1 августа в Анкаре был проведён крупнейший обмен заключёнными между Россией, США, Германией и Белоруссией. В рамках этого обмена РФ освободила 16 человек: пятерых граждан Германии, семерых россиян, троих граждан США и одного обладателя грин-карты. В свою очередь, в Россию вернулись восемь её граждан: Артем и Анна Дульцевы, осуждённые в Словении за шпионаж, Вадим Красиков, отбывавший пожизненный срок в Германии за убийство, Роман Селезнев, сын депутата, осужденный в США за кибермошенничество, и другие.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что недавний обмен заключёнными оказался выгодным для России благодаря «качественному составу» возвращённых лиц. Он отметил, что Москва получила обратно людей, которые преданно служили отечеству, работая в структурах спецслужб или иным образом поддерживая интересы страны.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова подчеркнула, что этот обмен создаст благоприятные условия для реализации новых гуманитарных инициатив в будущем.
Нина Лютикова