Нарышкин: Россия больше года ждала обмена заключенными

1 августа в Анкаре был проведён крупнейший обмен заключёнными между Россией, США, Германией и Белоруссией. В рамках этого обмена РФ освободила 16 человек: пятерых граждан Германии, семерых россиян, троих граждан США и одного обладателя грин-карты. В свою очередь, в Россию вернулись восемь её граждан: Артем и Анна Дульцевы, осуждённые в Словении за шпионаж, Вадим Красиков, отбывавший пожизненный срок в Германии за убийство, Роман Селезнев, сын депутата, осужденный в США за кибермошенничество, и другие.