Глава Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу на территории Голубых озер. Он поручил разграничить пространства для разного вида отдыха.
По словам Минниханова, это важно для безопасности горожан и туристов. В настоящее время вдоль озер организованы пешеходные тропы и благоустроены места для купания. Глава региона осмотрел информационные центры, предназначенные для организации лектория или проката инвентаря.
Кроме того, Минниханов поручил особое внимание уделить лодочной станции. Также необходимо проработать вопрос зонирования пространства. Это необходимо для обеспечения безопасности отдыхающих людей.
Напомним, в Казани на Голубых озерах организовали пять мест для купания. Их местоположения определяли вместе с учеными, в том числе и экологами.