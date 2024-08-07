Губернатор Прикамья встретился с Алексеем Мордашовым

Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества компаний «Севергрупп» с предприятиями и организациями Пермского края, в том числе перспективы реализации новых инвестпроектов. Кроме этого, обсуждалось расширение присутствия товаров прикамских производителей в федеральных ритейлерах — «Лента» и «Монетка».
Напомним, 5 августа стало известно о покупке ЦБК «Кама» структурой ООО «Свеза» (Санкт-Петербург), соучредителем которой является Алексей Мордашов. Условия сделки и ее структура не разглашаются.