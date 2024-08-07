США пригрозили Турции санкциями за поставки в Россию американской техники

США считают, что через Турцию западная электроника попадает в Россию. По словам неназванного чиновника, ужесточение позиции США уже привело к увеличению расходов России за импорт американских товаров. Кроме того, американский Минторг требует от компаний США получать разрешение на продажу «чувствительных компонентов» 18 компаниям из Турции, и этот список могут расширить.
Господин Аксельрод заявил, что Турция должна усерднее работать над ограничением торговли американскими чипами и другими деталями. По его мнению, Москва «пытается использовать торговую политику Турции» для доступа к американской технике.
«Турция нужна нам для содействия в прекращении незаконного потока американских технологий в Россию. Нам нужно увидеть прогресс, причем быстрый, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет иного выбора, кроме как применить санкции к тем, кто обходит наш экспортный контроль», — сказал газете Мэттью Аксельрод.
С момента начала спецоперации в феврале 2022 года и до конца первого полугодия 2024 года под вторичные санкции США за связи с Россией подпали 494 компании из 57 стран. Максимальное число зарегистрированных компаний, которые подпали под рестрикции, зафиксировано в Китае (107 фирм). На втором месте — ОАЭ (75). Еще 66 компаний были зарегистрированы в Турции.