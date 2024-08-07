США пригрозили Турции санкциями за поставки в Россию американской техники

«Турция нужна нам для содействия в прекращении незаконного потока американских технологий в Россию. Нам нужно увидеть прогресс, причем быстрый, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет иного выбора, кроме как применить санкции к тем, кто обходит наш экспортный контроль», — сказал газете Мэттью Аксельрод.