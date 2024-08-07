RTX поставит Германии ракеты для систем ПВО Patriot взамен отправленных на Украину

Со стороны НАТО контракт был заключен Агентством по поддержке и закупкам (NSPA), которое является партнерством между Украиной, Данией, Нидерландами, Норвегией и Германией. Эти страны согласились профинансировать закупку ракет GEM-T у RTX.
В январе, по данным Defence News, многонациональная коалиция совместно заказала до 1000 ракет Patriot GEM-T в рамках контракта на производство и поставку оружия на сумму до 5,5 млрд долларов.
Ранее в августе RTX уже получила контракт на сумму до 1,2 млрд долларов на поставку основных компонентов для ПВО и ПРО Patriot, предназначенных для Германии.
В марте стороны заключили контракт на поставку систем Patriot на такую же сумму. Ожидается, что по двум соглашениям RTX поставит Германии восемь пусковых установок Patriot.
RTX ранее называлась Raytheon Technologies. Ее портфель заказов, включая заказ НАТО, составляет около 1500 ракет GEM-T, краткосрочный спрос оценивается еще примерно в 1000 ракет. Как уточнил президент по системам наземной и противовоздушной обороны RTX Том Лалиберти, компания производит порядка 20 ракет в месяц, но благодаря дополнительным мощностям к концу 2027 года этот показатель может вырасти до 35 ракет.
Марина Светлова