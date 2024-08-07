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RTX поставит Германии ракеты для систем ПВО Patriot взамен отправленных на Украину

Американская оборонная корпорация RTX получила от НАТО контракт на 478 млн долларов на пополнение запаса ракет GEM-T, отправленных Германией на Украину.

Источник: Reuters

Со стороны НАТО контракт был заключен Агентством по поддержке и закупкам (NSPA), которое является партнерством между Украиной, Данией, Нидерландами, Норвегией и Германией. Эти страны согласились профинансировать закупку ракет GEM-T у RTX.

В январе, по данным Defence News, многонациональная коалиция совместно заказала до 1000 ракет Patriot GEM-T в рамках контракта на производство и поставку оружия на сумму до 5,5 млрд долларов.

Ранее в августе RTX уже получила контракт на сумму до 1,2 млрд долларов на поставку основных компонентов для ПВО и ПРО Patriot, предназначенных для Германии.

В марте стороны заключили контракт на поставку систем Patriot на такую же сумму. Ожидается, что по двум соглашениям RTX поставит Германии восемь пусковых установок Patriot.

Сейчас системы ПВО и ПРО Patriot закупают восемь европейских клиентов, а список покупателей этих систем по всему миру увеличился до 19 стран.

RTX ранее называлась Raytheon Technologies. Ее портфель заказов, включая заказ НАТО, составляет около 1500 ракет GEM-T, краткосрочный спрос оценивается еще примерно в 1000 ракет. Как уточнил президент по системам наземной и противовоздушной обороны RTX Том Лалиберти, компания производит порядка 20 ракет в месяц, но благодаря дополнительным мощностям к концу 2027 года этот показатель может вырасти до 35 ракет.

Марина Светлова