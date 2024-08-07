RTX поставит Германии ракеты для систем ПВО Patriot взамен отправленных на Украину

RTX ранее называлась Raytheon Technologies. Ее портфель заказов, включая заказ НАТО, составляет около 1500 ракет GEM-T, краткосрочный спрос оценивается еще примерно в 1000 ракет. Как уточнил президент по системам наземной и противовоздушной обороны RTX Том Лалиберти, компания производит порядка 20 ракет в месяц, но благодаря дополнительным мощностям к концу 2027 года этот показатель может вырасти до 35 ракет.