Руководитель самарского ДУИ уволен в связи с утратой доверия

В нарушение требований градостроительного законодательства и в отсутствие оснований комиссией принято решение в пользу юридического лица. У компании при этом имелись договорные отношения с родным братом главы департамента, связанные с предпринимательской деятельностью. Меры к регулированию конфликта интересов не принимались.