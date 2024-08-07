«Железный купол» Израиля может не справиться с атакой Ирана

За последние десять лет совместная израильско-американская разработка, называемая «Железный купол», утвердилась как одна из лучших в мире систем для перехвата ракет малой дальности, существенно снижая угрозу со стороны вооруженных формирований, таких как «Хамас». Тем не менее, угрозы, исходящие от Ирана и ливанской «Хезболлы», представляют собой совершенно другой уровень вызовов. Иран располагает беспилотниками и баллистическими ракетами, недоступными для перехвата средствами «Железного купола». В арсенале «Хезболлы» содержатся десятки тысяч минометов, ракет и высокоточных боеприпасов, что может перегрузить систему противовоздушной обороны Израиля.