«Железный купол» Израиля может не справиться с атакой Ирана

Израиль готовится к скоординированной атаке со стороны Ирана и его союзников, что может стать самой серьезной проверкой для многоуровневой системы противовоздушной обороны страны. Эта ситуация потребовала расширения оборонительных рубежей, выходя за рамки возможностей системы «Железный купол», сообщает The Wall Street Journal.
За последние десять лет совместная израильско-американская разработка, называемая «Железный купол», утвердилась как одна из лучших в мире систем для перехвата ракет малой дальности, существенно снижая угрозу со стороны вооруженных формирований, таких как «Хамас». Тем не менее, угрозы, исходящие от Ирана и ливанской «Хезболлы», представляют собой совершенно другой уровень вызовов. Иран располагает беспилотниками и баллистическими ракетами, недоступными для перехвата средствами «Железного купола». В арсенале «Хезболлы» содержатся десятки тысяч минометов, ракет и высокоточных боеприпасов, что может перегрузить систему противовоздушной обороны Израиля.
Для противодействия таким угрозам Израиль и США разработали более мощную систему противовоздушной обороны, включающую в себя взаимодействие с израильскими, американскими и другими военно-воздушными силами, а также радарные системы соседних и даже арабских государств, направленные на перехват иранских ракет. Многочисленные операции координируются Центральным командованием США во Флориде, с дополнительным пунктом управления в Катаре, ответственным за военные действия США на Ближнем Востоке.
Эффективность этой системы была испытана в апреле, когда Израиль с поддержкой США, Великобритании и Франции сбил более 300 иранских снарядов, включая беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, с вероятностью перехвата 99%. В результате только один человек получил серьезные ранения.
Атака, по их мнению, последует в ответ на убийство высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте и лидера «Хамаса» Исмаила Хании в Тегеране.
6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла объявил о подготовке совместной атаки на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана, подчёркивая, что Ливан обладает ракетным арсеналом, способным уничтожить несколько израильских военных объектов менее чем за час.
Нина Лютикова