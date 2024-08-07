Военные проведут учения по борьбе с диверсантами и боевиками

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Командно-штабное учение Северо-западного оперативного командования по теме «Управление войсками в операции оперативного объединения» пройдет в Беларуси с 7 по 8 августа, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Цель учения — совершенствование уровня готовности и способности органа военного управления, соединений и воинских частей оперативного объединения в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами в ходе ведения боевых действий», — уточнили в ведомстве.
Военные отработают вопросы обеспечения устойчивого управления войсками. Отдельное внимание будет уделяться повышению живучести пунктов управления.
Также военные будут отрабатывать приемы борьбы с диверсионными и разведывательными группами противника, и незаконными военными формированиями.
Особый акцент в ходе маневров будет сделан на планирование и применение беспилотников, которые будут осуществлять разведку, целеуказание на местности. Будут использоваться барражирующие боеприпасы. Во время учений планируется усовершенствовать систему нанесения огневого поражения условному противнику при помощи ракетных войск и артиллерии.
«Практические действия пройдут на полигонах и участках местности на территориях Минской и Гродненской областей», — уточнили в Минобороны.