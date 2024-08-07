Военные проведут учения по борьбе с диверсантами и боевиками

Особый акцент в ходе маневров будет сделан на планирование и применение беспилотников, которые будут осуществлять разведку, целеуказание на местности. Будут использоваться барражирующие боеприпасы. Во время учений планируется усовершенствовать систему нанесения огневого поражения условному противнику при помощи ракетных войск и артиллерии.