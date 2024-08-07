Касым-Жомарт Токаев утвердил Национальный план развития до 2029 года

Инициативы государства будут направлены на повышение благосостояния населения и построение инклюзивного общества, а качественной составляющей экономического развития должен стать рост инвестиций в основной капитал и наращивание выпуска товаров верхнего и среднего переделов. Об этом говорится в Национальном плане развития Республики Казахстан до 2029 года, который президент Касым-Жомарт Токаев подписал 30 июля 2024 года. И с этого же дня документ вступил в силу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
В Национальном плане обозначены пять принципов экономических преобразований:
— либерализация и стимулирование конкуренции для повышения глобальной конкурентоспособности и улучшения качества товаров и услуг
— защита и развитие предпринимательства, понятная, предсказуемая и привлекательная для инвесторов экономическая политика, которая позволит обеспечить экономику достаточными инвестициями для роста
— раскрытие потенциала казахстанцев с фокусом на обеспечении качественного образования и поддержке предпринимательской и творческой инициативы
— фокус на повышении производительности и сложности экономики через расширение инновационной активности, модернизацию и цифровизацию отраслей и предприятий
— недопущение критических разрывов в развитии регионов и создание условий для реализации регионами своего потенциала и большей экономической самостоятельности.
«При этом важно отметить, что Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года не ставит задачи дать исчерпывающий список мер для реализации в ближайшие годы и поэтому не ограничивает Правительство Республики Казахстан и ответственные органы в инструментах достижения целей».
В Карте ключевых индикаторов 39 показателей социально-экономического развития страны и уровня благосостояния граждан. Для мониторинга ситуации среди населения и бизнеса будут проводить социологические опросы.
«Кардинальная реформа в бюджетных и налоговых отношениях станет частью нового общественного договора между государством и бизнесом, закрепляющего подходы в справедливом распределении национального дохода», — отмечается в Национальном плане.
Также говорится, что налогово-бюджетная политика должна формироваться исходя из постепенного снижения ненефтяного дефицита относительно ВВП до 5,5% в 2029 году.
Доля затрат на обслуживание правительственного долга не должна превышать 10% от общих расходов республиканского бюджета до 2029 года.
Предусмотрено, что размер трансферта из Национального фонда не будет превышать поступления от нефтяных компаний, рассчитанные по установленной цене на нефть (цена «отсечения»). Эта цена будет корректироваться в зависимости от роста добычи нефти, чтобы усилить сберегательную функцию фонда.
Для повышения эффективности расходов бюджета планируют постепенно сокращать финансирование программ поддержки, которые приводят к искажению рыночных цен и негативно влияют на развитие частного сектора. Расходы планируется направить в приоритетные отрасли, которые приносят максимальную экономическую отдачу.
«Государство будет стимулировать инвестиционную активность частного сектора, не замещая частные инвестиции», — подчеркивается в документе.