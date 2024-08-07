74% узбекских предпринимателей довольны мерами господдержки в 2024 году. Опрос

Для справки. Коэффициент налогового разрыва при возмещении НДС (Tax Gap) — это показатель, который оценивает разницу между ожидаемыми поступлениями от НДС и фактически собранными суммами. Он показывает, сколько налоговых поступлений теряется из-за уклонения от уплаты налогов, ошибок или других причин. При возмещении НДС этот коэффициент используется, чтобы определить, насколько честно и эффективно компании декларируют и уплачивают свои налоговые обязательства.