74% узбекских предпринимателей довольны мерами господдержки в 2024 году. Опрос

ИМРИ совместно с Агентством по работе махаллабай провели опрос 11,3 тысячи предпринимателей в различных сферах по всей республике. Цель опроса — оценить эффективность мер, направленных на поддержку предпринимательства, и выявление проблем в этом направлении.
Итоги опроса
34,2% предпринимателей пожаловались на неинформированность о льготах, предоставляемых государством, 25,7% респондентов считают информацию о льготах слишком трудной для восприятия. Оставшиеся 40,1% не имеют сложностей с получением льгот.
87,3% ответивших знают об Открытом диалоге с предпринимателями, а 69,3% видят положительные изменения и реакцию на жалобы. Больше всего изменений заметили предприниматели в Ташкентской и Навоийской областях.
66,5% бизнесменов положительно отреагировали на изменения налоговой системы и использования коэффициента налогового разрыва при возмещении НДС. Низкий показатель одобрения зафиксирован в Ташобласти, чуть меньше половины предпринимателей считают, что это хороший шаг.
Для справки. Коэффициент налогового разрыва при возмещении НДС (Tax Gap) — это показатель, который оценивает разницу между ожидаемыми поступлениями от НДС и фактически собранными суммами. Он показывает, сколько налоговых поступлений теряется из-за уклонения от уплаты налогов, ошибок или других причин. При возмещении НДС этот коэффициент используется, чтобы определить, насколько честно и эффективно компании декларируют и уплачивают свои налоговые обязательства.
В целом 74% предпринимателей положительно оценивают политику поддержки, в сравнении с 64% за 2023 год, а доля отрицательных оценок составила 4,6%.