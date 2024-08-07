FT сообщила о трещинах в обороне Украины

OSINT-аналитик Паси Паройнен, сотрудник финской исследовательской группы Black Bird Group, заявил, что за последний месяц Россия заняла «несколько ключевых позиций», «при этом ситуация для украинцев на этих направлениях неуклонно ухудшается». По мнению собеседников FT, российским военным удалось быстро продвинуться вперед в районах Покровска, крупного логистического узла примерно в 70 км к северо-западу от Донецка, и Торецка в Бахмутском районе в том числе за счет «неумелой ротации» сил ВСУ.