ЦИК Молдавии отклонила заявку блока «Победа» на участие в выборах президента

«Комиссия отклонила заявку блока “Победа” на основании выявленных нарушений. Рассмотрев материалы, представленные заявителями от четырех партий, комиссия констатировала, что они проигнорировали ряд рекомендаций. В частности, законодательство запрещает называть избирательный блок так же, как и партию, которая участвует в кампаниях. Референдум и выборы президента — это разные кампании, которые пройдут в один день, 20 октября. А получается, есть партия “Победа — Victoria” и это название идентично тому, как заявители предложили назвать блок. Вердикт ЦИК заявители могут оспорить решение в судебной инстанции “, — сказал представивший доклад вице-председатель молдавского центризбиркома Павел Постикэ.