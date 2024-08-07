Министерство экологии Узбекистана и ПРООН обсудили новые инициативы по контролю над отходами и химикатами

Все эти вопросы обсуждались на встрече представителя ПРООН (Программы развития Организации Объединенных Наций) Акико Фудзии с министром экологии Азизом Абдухакимовым. В рамках встречи были представлены результаты текущих совместных проектов по укреплению двустороннего сотрудничества на сумму более 10 миллионов долларов.
«В настоящее время мы находимся в процессе радикальной трансформации не только Министерства экологии, но и всего природоохранного комплекса. Решение экологических проблем и совершенствование экологического управления — приоритетная задача в Узбекистане», — отметил министр.
В завершение диалога было подписано соглашение по проекту «Генеральное планирование и инновационные финансовые решения», достигнута договоренность о начале следующего этапа Программы малых грантов, стартующей в 2025 году.
Состоялась также передача профессионального оборудования восьми охраняемым природным территориям в рамках совместного проекта «Aral wetlands» Министерства экологии, ПРООН и ГЭФ (Глобального экологического фонда).