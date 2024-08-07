Министерство экологии Узбекистана и ПРООН обсудили новые инициативы по контролю над отходами и химикатами

Все эти вопросы обсуждались на встрече представителя ПРООН (Программы развития Организации Объединенных Наций) Акико Фудзии с министром экологии Азизом Абдухакимовым. В рамках встречи были представлены результаты текущих совместных проектов по укреплению двустороннего сотрудничества на сумму более 10 миллионов долларов.