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Министерство экологии Узбекистана и ПРООН обсудили новые инициативы по контролю над отходами и химикатами

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и ПРООН готовят проекты на общую сумму 20 миллионов долларов. Они коснутся сохранения биоразнообразия, восстановления водно-болотных угодий и лесов Приаралья, управления отходами и опасными химикатами, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Все эти вопросы обсуждались на встрече представителя ПРООН (Программы развития Организации Объединенных Наций) Акико Фудзии с министром экологии Азизом Абдухакимовым. В рамках встречи были представлены результаты текущих совместных проектов по укреплению двустороннего сотрудничества на сумму более 10 миллионов долларов.

«В настоящее время мы находимся в процессе радикальной трансформации не только Министерства экологии, но и всего природоохранного комплекса. Решение экологических проблем и совершенствование экологического управления — приоритетная задача в Узбекистане», — отметил министр.

В завершение диалога было подписано соглашение по проекту «Генеральное планирование и инновационные финансовые решения», достигнута договоренность о начале следующего этапа Программы малых грантов, стартующей в 2025 году.

Состоялась также передача профессионального оборудования восьми охраняемым природным территориям в рамках совместного проекта «Aral wetlands» Министерства экологии, ПРООН и ГЭФ (Глобального экологического фонда).