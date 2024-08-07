Литва направила к границам с Россией и Беларусью противотанковые ежи «зубы дракона»

«У отечественных производителей за 4 млн евро закуплены средства контрмобильности. Они доставляются в 27 пунктов в районе границы», — уточнил он.



Открытие первого участка для хранения оборонительных средств запланировано на 22 августа. В общей сложности их будет развернуто 27. В случае необходимости заграждения будут быстро доставлены на место установки.



По плану литовских властей, в сентябре начнется строительство фортификационных сооружений на границе с Калининградской областью России и Беларусью.