«У отечественных производителей за 4 млн евро закуплены средства контрмобильности. Они доставляются в 27 пунктов в районе границы», — уточнил он.
Открытие первого участка для хранения оборонительных средств запланировано на 22 августа. В общей сложности их будет развернуто 27. В случае необходимости заграждения будут быстро доставлены на место установки.
По плану литовских властей, в сентябре начнется строительство фортификационных сооружений на границе с Калининградской областью России и Беларусью.
Литва направила к границам с Россией и Беларусью противотанковые ежи «зубы дракона»
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва закупила и отправила к границам с Россией и Беларусью противотанковые ежи, известные как «зубы дракона», а также другие оборонительные средства. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, сообщает ТАСС.
«У отечественных производителей за 4 млн евро закуплены средства контрмобильности. Они доставляются в 27 пунктов в районе границы», — уточнил он.