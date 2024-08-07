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Литва направила к границам с Россией и Беларусью противотанковые ежи «зубы дракона»

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва закупила и отправила к границам с Россией и Беларусью противотанковые ежи, известные как «зубы дракона», а также другие оборонительные средства. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, сообщает ТАСС.

Источник: БЕЛТА

«У отечественных производителей за 4 млн евро закуплены средства контрмобильности. Они доставляются в 27 пунктов в районе границы», — уточнил он.

Открытие первого участка для хранения оборонительных средств запланировано на 22 августа. В общей сложности их будет развернуто 27. В случае необходимости заграждения будут быстро доставлены на место установки.

По плану литовских властей, в сентябре начнется строительство фортификационных сооружений на границе с Калининградской областью России и Беларусью.