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Политолог: «украинский батальон» в Польше не будет иметь успех

Политолог и директор Российско-польского центра диалога и согласия Юрий Бондаренко высказал мнение, что Польша вряд ли будет заинтересована в создании численного и боеспособного украинского воинского контингента на своей территории.

Источник: AP 2023

Польша не будет заинтересована в создании у себя эффективного воинского формирования из украинцев, считает директор Российско-польского центра диалога и согласия Юрий Бондаренко.

Этот комментарий последовал после сообщений о том, что Польша планирует содействовать Украине в наборе наёмников в батальон националистов, предлагая украинским беженцам вид на жительство за вступление в это формирование.

Бондаренко в комментарии aif.ru подчеркнул, что в Польше растут антиукраинские настроения.

«Идея помощи Украине там крайне непопулярна. Поддерживают Украину только и исключительно правящие круги, которые действуют не в интересах народа, а в интересах своих хозяев», — отметил эксперт.

По его мнению, проукраинские настроения в Польше исчезнут, как только изменится политическая повестка во внешней политике. Также Бондаренко заявил, что создание военных парамилитарных структур на территории Польши маловероятно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании военного подразделения под названием «Украинский легион» на территории Польши. В сообщении подчеркивалось, что польские власти планируют стимулировать украинских граждан вернуться на родину для участия в ВСУ. Тем, кто решит вступить в ряды легиона, будет предоставлена специальная социально-финансовая поддержка, а также особый статус нахождения в Польше.

Нина Лютикова