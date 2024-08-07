Политолог: «украинский батальон» в Польше не будет иметь успех

Польша не будет заинтересована в создании у себя эффективного воинского формирования из украинцев, считает директор Российско-польского центра диалога и согласия Юрий Бондаренко.
Этот комментарий последовал после сообщений о том, что Польша планирует содействовать Украине в наборе наёмников в батальон националистов, предлагая украинским беженцам вид на жительство за вступление в это формирование.
Бондаренко в комментарии aif.ru подчеркнул, что в Польше растут антиукраинские настроения.
«Идея помощи Украине там крайне непопулярна. Поддерживают Украину только и исключительно правящие круги, которые действуют не в интересах народа, а в интересах своих хозяев», — отметил эксперт.
По его мнению, проукраинские настроения в Польше исчезнут, как только изменится политическая повестка во внешней политике. Также Бондаренко заявил, что создание военных парамилитарных структур на территории Польши маловероятно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании военного подразделения под названием «Украинский легион» на территории Польши. В сообщении подчеркивалось, что польские власти планируют стимулировать украинских граждан вернуться на родину для участия в ВСУ. Тем, кто решит вступить в ряды легиона, будет предоставлена специальная социально-финансовая поддержка, а также особый статус нахождения в Польше.
Нина Лютикова