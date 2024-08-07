Политолог: «украинский батальон» в Польше не будет иметь успех

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании военного подразделения под названием «Украинский легион» на территории Польши. В сообщении подчеркивалось, что польские власти планируют стимулировать украинских граждан вернуться на родину для участия в ВСУ. Тем, кто решит вступить в ряды легиона, будет предоставлена специальная социально-финансовая поддержка, а также особый статус нахождения в Польше.