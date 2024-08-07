Активисты блока «Победа» не раз отмечали, что наиболее выгодным поставщиком природного газа для Молдовы является Россия и покупать газ втридорога у посредников для республики — нонсенс. «Майя Санду и PAS угождают своим западным хозяевам из США, вместо того чтобы поехать в Россию и договориться», — заявляла в студии Sputnik Молдова депутат блока Марина Таубер.