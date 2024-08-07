Блок «Победа» провел флешмоб против политики властей в сфере энергетики

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Протестные акции против политики властей, ведущей к энергокризису в Молдове, провел в крупнейших городах и селах страны оппозиционный блок «Победа».
В Кишиневе флешмоб активистов прошел перед зданием Национального агентства по регулированию в энергетике. Протестующие скандировали «Долой PAS!» и требовали отставки президента страны. В руках они держали плакаты с надписями «Хотим как в ЕАЭС!», «Продали Молдову Румынии!», «Казахстан — 0.88 леев, Россия — 1.11 леев, Беларусь — 1.32 леев за киловатт».
Активисты блока «Победа» не раз отмечали, что наиболее выгодным поставщиком природного газа для Молдовы является Россия и покупать газ втридорога у посредников для республики — нонсенс. «Майя Санду и PAS угождают своим западным хозяевам из США, вместо того чтобы поехать в Россию и договориться», — заявляла в студии Sputnik Молдова депутат блока Марина Таубер.
Во втором по величине муниципии Молдовы, Бельцах, участники акции протестовали против грабительских энерготарифов в Молдове, митинг прошел у офиса энергораспределительной компании FEE-Nord. Ранее власти Молдовы не исключили, что компания будет продана Румынии. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги и держали в руках плакаты с надписями «Энергонезависимость? Не слышали!», «Электричество уже забрала!», «Высокие тарифы — темные времена».
Компания обслуживает полмиллиона потребителей на севере республики, и если предприятие продадут Румынии, то распоряжаться энергоносителем и тарифами будет чужая страна, отметили протестующие.
Протесты также охватили Хынчешты, Глодяны, Страшены, Калараш, Кантемир, Окницу, Оргеев, Бельцы, Дондюшаны, Тараклию, Фалешты, Дрокию и Леово.