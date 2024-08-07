ЦИК Молдавии не допустил блок «Победа» до выборов президента

Решение поддержали семь членов комиссии, один выступил против. «Рассмотрев материалы, представленные заявителями от четырех партий, комиссия констатировала, что они проигнорировали ряд рекомендаций», — пояснил зампред ЦИКа Павел Постика (цитата по ТАСС).
По его словам, нарушения касаются в том числе названия блока и способов его финансирования. Также в ЦИКе обратили внимание, что в блок входит объявленная незаконной в Молдавии партия «Шор», а лидер блока Илан Шор находится в розыске.
В 2019 году господин Шор бежал из Молдавии, где против бизнесмена возбуждено несколько уголовных дел. Последние годы он проживает в Израиле. Кишинев неоднократно просил о его экстрадиции. Генпрокуратура Молдавии усмотрела в создании блока «Победа» признаки госизмены.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября. Действующий президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день пройдут референдум, на котором граждане смогут высказаться по поводу вступления республики в ЕС. В августе блок «Победа» выдвинул Василия Болю кандидатом в президенты. Он выступил с призывом вернуть русскому языку официальный статус в стране и восстановить отношения с СНГ и ЕАЭС.