ЦИК Молдавии не допустил блок «Победа» до выборов президента

Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября. Действующий президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день пройдут референдум, на котором граждане смогут высказаться по поводу вступления республики в ЕС. В августе блок «Победа» выдвинул Василия Болю кандидатом в президенты. Он выступил с призывом вернуть русскому языку официальный статус в стране и восстановить отношения с СНГ и ЕАЭС.