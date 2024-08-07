Губернатор Пермского края встретился со школьниками с Донбасса

Дмитрий Махонин встретился с ребятами, прибывшими из Луганской Народной Республики (ЛНР) и Запорожской области на «Университетскую смену» в Пермь. На встрече школьники поделились впечатлениями о лагере и задали все интересующие их вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
«На смене нам показали возможности технических профессий. Мне удалось пообщаться со студенткой химического факультета. Она рассказала о нюансах своей профессии, а также о том, что она уже создала свое первое изобретение — средство для очистки воды. Меня это очень поразило. Создать что-то новое — это очень интересно. Мне понравились направления подготовки в Политехе, я даже изучила листовку абитуриента. Я бы очень хотела вернуться сюда еще раз — и в Пермь, и в Политех» — рассказала одна из школьниц Мария Винарская.
Напомним, 29 июля 88 ребят с Донбасса прибыли в Пермь на «Университетскую смену», которая проходила на базе пермского политехнического университета (ПНИПУ). Школьники на протяжении всего лагерного времени посещали обзорные экскурсии и ездили на крупные предприятия региона. Кроме того, для участников смены были организованы различные интеллектуальные игры, разноплановая досуговая часть и активно-спортивный отдых.