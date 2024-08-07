Губернатор Пермского края встретился со школьниками с Донбасса

«На смене нам показали возможности технических профессий. Мне удалось пообщаться со студенткой химического факультета. Она рассказала о нюансах своей профессии, а также о том, что она уже создала свое первое изобретение — средство для очистки воды. Меня это очень поразило. Создать что-то новое — это очень интересно. Мне понравились направления подготовки в Политехе, я даже изучила листовку абитуриента. Я бы очень хотела вернуться сюда еще раз — и в Пермь, и в Политех» — рассказала одна из школьниц Мария Винарская.