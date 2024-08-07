В Башкирии будут развивать программу малоэтажного строительства

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, документ направлен на общественное обсуждение. Он предполагает увеличение доли малоэтажного строительства в общем объеме жилищного строительства с 62,1% в 2023 году до 75% к 2030 году. Проект нацелен на внедрение новых технологий и современных строительных материалов в подрядном способе возведения малоэтажного жилья.