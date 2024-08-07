В Башкирии будут развивать программу малоэтажного строительства

Проект концепции до 2030 года разработан правительством республики.
Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, документ направлен на общественное обсуждение. Он предполагает увеличение доли малоэтажного строительства в общем объеме жилищного строительства с 62,1% в 2023 году до 75% к 2030 году. Проект нацелен на внедрение новых технологий и современных строительных материалов в подрядном способе возведения малоэтажного жилья.
Особое внимание в рамках проекта будет уделено развитию социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры, недостаток которой сдерживает рост малоэтажного строительства.
Финансировать программу будут частные инвесторы и покупатели жилья, также предусмотрена возможность проектного финансирования через инвест-программы. Ответственными назначены региональные министерства строительства и земельных и имущественных отношений, администрации муниципалитетов, Фонд жилищного строительства Башкирии, а также юридические лица, участвующие в комплексном развитии территорий.
Планируется, что программа создаст около 3 тыс новых рабочих мест и поможет заполучить собственное жилье 20 тыс семьям.