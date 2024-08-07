В Воронеже стартовал проект трудовой адаптации ветеранов СВО

В Воронеже началась реализация проекта трудовой адаптации ветеранов СВО. С августа 2024-го по июль 2025 года организаторы будут проводить профориентационные встречи, а также ряд консультаций с психологом и тренинги. Для работы также будут привлекаться и ветераны боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Образ будущего».
Реализация проекта «Ты не один» стала возможна после получения гранта. Инициатива реализуется при содействии правительства Воронежской области и при поддержке Фонда президентских грантов.
Участники проекта узнают, как правильно составить резюме, пройдут собеседования. Специалисты также расскажут о состоянии рынка труда в Воронежской области и проведут индивидуальное карьерное консультирование. Планируются встречи с членами команды, имеющими опыт трудоустройства людей с инвалидностью, и с ветеранами СВО в районных центрах области. Кроме того, будет выстроена работа с потенциальными работодателями для трудоустройства участников проекта.
За содействием в трудоустройстве ветераны СВО могут обращаться в территориальные центры занятости населения по месту жительства или в фонд «Защитники Отечества»: Воронеж, ул. Станкевича, 36. Контактный телефон: 8 473 210 00 50.
Отделение фонда «Защитники Отечества» работает в Воронеже уже год. За это время в региональное отделение поступило 11,7 тыс. обращений, из которых решены более 11 тыс. В годовщину организация провела торжественное мероприятие, на которое были приглашены первые лица региона и подопечные фонда.