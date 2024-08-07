В Воронеже стартовал проект трудовой адаптации ветеранов СВО

В Воронеже началась реализация проекта трудовой адаптации ветеранов СВО. С августа 2024-го по июль 2025 года организаторы будут проводить профориентационные встречи, а также ряд консультаций с психологом и тренинги. Для работы также будут привлекаться и ветераны боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Образ будущего».