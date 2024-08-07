Алаудинов оценил возможность захвата Курской АЭС силами ВСУ

«Мы с вами видим, что фронт (у ВСУ по всей линии — ред.) уже посыпался. Украина понимает, что она уже не в состоянии его даже остановить. Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут. Ну, и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать. Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет, как бы они ни хотели», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».