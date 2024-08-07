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Алаудинов оценил возможность захвата Курской АЭС силами ВСУ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. ВСУ не располагают ресурсами для захвата Курской атомной электростанции, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Источник: Григорий СысоевИТАР-ТАСС

«Мы с вами видим, что фронт (у ВСУ по всей линии — ред.) уже посыпался. Украина понимает, что она уже не в состоянии его даже остановить. Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут. Ну, и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать. Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет, как бы они ни хотели», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Подразделения Вооружённых сил и ФСБ России в течение ночи продолжали уничтожать формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.

Курская АЭС находится примерно в 70 километрах от границы с Сумской областью Украины.