«Куряне, мы с вами!»: Развожаев поддержал жителей Курской области

Михаил Развожаев поддержал жителей Курской области, которые со вчерашнего дня страдают от массированных обстрелов украинской армии. Об этом губернатор Севастополя написал в своем Tg-канале.
«Севастополь знает, что такое подлые атаки врага, и наше сердце со вчерашнего дня с жителями Курской области. От всех севастопольцев хочу сказать: куряне, мы с вами!», — заявил губернатор города-героя.
Также севастопольский губернатор отметил труд военных, которые прямо сейчас мешают украинским боевикам прорваться вглубь России.
«Мы молимся о здравии раненых и силе российского воинства!», — сказал Развожаев.
Напомним, со вчерашнего дня украинская армия предпринимает попытки захватить приграничные районы Курской области. При этом она также обстреливает из артиллерии российские города. Уже погибло несколько мирных жителей.
Российская армия наносит регулярные удары по скоплениям украинских войск на территории Курской области и граничащих с ней районов Украины. Минобороны РФ регулярно публикует видео поражения бронетехники противника. Только за сутки украинские боевики потеряли 260 человек, а также 50 единиц техники, включая семь танков и восемь бронетранспортеров.
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