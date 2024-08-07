«Куряне, мы с вами!»: Развожаев поддержал жителей Курской области

Российская армия наносит регулярные удары по скоплениям украинских войск на территории Курской области и граничащих с ней районов Украины. Минобороны РФ регулярно публикует видео поражения бронетехники противника. Только за сутки украинские боевики потеряли 260 человек, а также 50 единиц техники, включая семь танков и восемь бронетранспортеров.