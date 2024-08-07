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Куйвашев заявил о готовности помочь Курской области, подвергшейся атаке ВСУ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о готовности региона помочь Курской области, которая подвергается атакам ВСУ.

Об этом сообщается в телеграм-канале Департамента информационной политики региона.

«Разделяем всю скорбь по погибшим и тревожимся о здоровье раненых, — сказал Евгений Куйвашев. — Со своей стороны, готовы оказать необходимую помощь региону, принять деятельное участие в судьбе пострадавших и их семей».

Курская область сейчас подвергается массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). «МК» писал, что 6 августа была предпринята попытку вторгнуться в Россию силами двух-трех батальонных тактических групп.

Украинские военные ударили дроном по машине скорой помощи возле Суджи. В результате атаки беспилотника погибли фельдшер и водитель, ранения получил врач.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге на Плотинке прошла акция ко Дню памяти детей — жертв войны на Донбассе.

Несмотря на дождь, десятки активистов выстроились в ряд на пешеходной части моста по проспекту Ленина. Они держали в руках портреты детей, погибших во время боевых действий в ДНР.