ЦИК Молдавии определил сумму поддержки кандидатов в президенты

«Общий лимит финансовых средств на национальном уровне, который можно перевести на счет “Предназначенный для инициативной группы” в поддержку кандидата составляет 0,1% от доходов государственного бюджета на соответствующий год. Доходы государственного бюджета на 2024 год утверждены в размере более 65,83 миллиарда леев (3,7 миллиарда долларов — ред). Общее число избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей, на 7 августа составляет 3 300 701 избирателя. После расчета деления коэффициент составляет 19,94 лея. Таким образом, умножая коэффициент 19,94 (1, 05 доллара) на максимальное количество 25 тысяч подписей, необходимых для поддержки кандидата на пост президента, получается общий лимит средств, который может быть переведен на счет инициативной группы в размере 498 610 леев и 29 банов».