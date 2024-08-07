Замминистра обороны РФ Анна Цивилева приехала в Самару

В среду, 7 августа, с рабочим визитом в Самаре приехала Анна Цивилева, заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда «Защитники Отечества». Она встретилась с Наталией Полянсковой, которая возглавляет филиал фонда в Самарской области.
— Любые вопросы, которые возникают у филиалов, мы готовы прорабатывать вместе, систематизировать, находить самые лучшие решения для поддержки наших героев, — отметила Анна Цивилева в своем телеграм-канале.
Замминистра обороны сообщила, что скоро по всей стране появятся специальные социальные центры, которые будут работать с действующими военнослужащими. Ей показали разработки ученых из Самары, которые помогают в реабилитации бойцов.