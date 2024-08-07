Наталья Мельник ответит на вопросы пермяков

8 августа жители Перми смогут задать свои вопросы первому заместителю председателя Пермской городской Думы Наталье Мельник. Прямая телефонная линия пройдет с 11−00 до 12−00 в городском кол-центре.
Телефон кол-центра: 2−059−059.
— Городской кол-центр — это инструмент, позволяющий в режиме on-line отслеживать ситуацию в городе и помогать людям решать насущные проблемы и давать подробные консультации, — отметили в Пермской городской Думе. — Это мощный коммуникационный ресурс, дающий возможность получать информацию непосредственно от горожан.
Во время «прямых линий» в кол-центре «дежурят» руководители подразделений городской администрации, депутаты городской Думы, представители других государственных структур — пенсионного фонда, ГУВД, прокуратуры.