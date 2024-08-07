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Наталья Мельник ответит на вопросы пермяков

«Прямая линия» с председателем городской Думы состоится 8 августа.

8 августа жители Перми смогут задать свои вопросы первому заместителю председателя Пермской городской Думы Наталье Мельник. Прямая телефонная линия пройдет с 11−00 до 12−00 в городском кол-центре.

Телефон кол-центра: 2−059−059.

— Городской кол-центр — это инструмент, позволяющий в режиме on-line отслеживать ситуацию в городе и помогать людям решать насущные проблемы и давать подробные консультации, — отметили в Пермской городской Думе. — Это мощный коммуникационный ресурс, дающий возможность получать информацию непосредственно от горожан.

Во время «прямых линий» в кол-центре «дежурят» руководители подразделений городской администрации, депутаты городской Думы, представители других государственных структур — пенсионного фонда, ГУВД, прокуратуры.