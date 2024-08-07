Наталья Мельник ответит на вопросы пермяков

— Городской кол-центр — это инструмент, позволяющий в режиме on-line отслеживать ситуацию в городе и помогать людям решать насущные проблемы и давать подробные консультации, — отметили в Пермской городской Думе. — Это мощный коммуникационный ресурс, дающий возможность получать информацию непосредственно от горожан.