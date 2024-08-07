Текслеру предложили открыть центр адаптации мигрантов в Челябинской области

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в ходе рабочей встречи предложил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру открыть в регионе адаптационный центр для иностранных граждан. Мигранты будут там получать информацию о законах, нормах поведения, культурных особенностях и проведении религиозных обрядов.
— Регион промышленный, с экономической точки зрения достаточно развитый, и он является предметом притяжения для иностранной рабочей силы, как и большинство субъектов Уральского федерального округа. И вот это миграционное давление в последние несколько лет оказывает негативное влияние на состояние межнациональных отношений, на восприятие принимающим сообществом людей, приезжающих фактически из инокультурной среды, — отметил Игорь Баринов.
Губернатор Алексей Текслер поддержал предложение о создании в Челябинской области адаптационного центра.
— В целом мы планируем строительство центра для того, чтобы эти направления, о которых вы сказали, там представлять. Мы идем в некотором смысле параллельными курсами, но даже, не дожидаясь завершения строительства, считаю, что такой центр нужно создать на базе каких-то отдельных площадей, а потом он переедет в этот центр адаптации, чтобы максимально сглаживать последствия любых проблем в этой сфере, чтобы мигранты знали и понимали, зачем и почему они к нам приехали, — заявил глава региона.
Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан планируют открыть в Челябинской области в 2025 году. Регион станет в России пилотным, где будет реализоваться подобная практика.
Напомним, в июне в Челябинской области ввели дополнительные запреты на трудовую деятельность иностранцев: на основании патентов нельзя будет заниматься торговлей и ремонтом машин, работать в гостиницах, кафе и ресторанах, в сфере спорта и развлечений. Однако эти ограничения не действуют на граждан из стран Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Кыргызстана и Казахстана).