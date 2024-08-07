Текслеру предложили открыть центр адаптации мигрантов в Челябинской области

— В целом мы планируем строительство центра для того, чтобы эти направления, о которых вы сказали, там представлять. Мы идем в некотором смысле параллельными курсами, но даже, не дожидаясь завершения строительства, считаю, что такой центр нужно создать на базе каких-то отдельных площадей, а потом он переедет в этот центр адаптации, чтобы максимально сглаживать последствия любых проблем в этой сфере, чтобы мигранты знали и понимали, зачем и почему они к нам приехали, — заявил глава региона.