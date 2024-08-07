Смольный подготовил проект постановления об осеннем призыве

Также планируется создание временного сборного пункта и проведение торжественных проводов призывников. Два комитета должны заниматься воспитательной и культурно-массовой работой с призывниками. Комитет по молодежной политике и комитет по культуре должны организовать культурно-массовую работу с призывниками. Контроль за выполнением всех пунктов, указанных в постановлении, возложен на вице-губернатора Валерия Москаленко.