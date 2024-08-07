Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев вылетел с государственным визитом в Казахстан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 7 по 9 августа президент Узбекистана будет находиться в Казахстане с государственным визитом. Главы двух государств проведут переговоры и первое заседание Высшего межгосударственного совета.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В планах рассмотреть вопросы дальнейшего углубления узбекско-казахстанских отношений, стратегического партнерства, актуальные аспекты международной и региональной повестки.

По информации пресс-службы главы Узбекистана, в рамках государственного визита в Астане проходят деловые и культурные мероприятия. Запланировано открытие памятника узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои.

9 августа Шавкат Мирзиёев примет участие в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом саммите Диалога «Центральная Азия + Япония», которые пройдут в столице Казахстана.

Шавкат Мирзиеев