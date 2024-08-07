Шавкат Мирзиёев вылетел с государственным визитом в Казахстан

В планах рассмотреть вопросы дальнейшего углубления узбекско-казахстанских отношений, стратегического партнерства, актуальные аспекты международной и региональной повестки.
По информации пресс-службы главы Узбекистана, в рамках государственного визита в Астане проходят деловые и культурные мероприятия. Запланировано открытие памятника узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои.
9 августа Шавкат Мирзиёев примет участие в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом саммите Диалога «Центральная Азия + Япония», которые пройдут в столице Казахстана.