Путин назвал открытие инфекционной больницы в Пермском крае важным событием

НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важным событием для региона открытие инфекционной больницы в Пермском крае, она уже приняла первых пациентов.
«Важно отметить, что масштабная работа по развитию всех российских регионов идет непрерывно, особое внимание мы уделяем созданию востребованных социальных учреждений — больниц, школ, детских садов. Прием пациентов начала новая специализированная больница в Пермском крае. Для региона это приятное и важное событие, у него появился дополнительный ресурс для борьбы с инфекционными заболеваниями, для противодействия эпидемиям. Это автономный медицинский комплекс, организованный по всем правилам со стационаром, реанимацией, амбулаторно-диагностическим отделением и профильной научной кафедрой», — отметил Путин на совещании с членами правительства РФ.
Президент выразил надежду, что новая больница внесет вклад в дело поддержания здоровья граждан.
«Надеюсь, что она внесет свой существенный, значимый вклад в дело поддержания здоровья наших граждан на должном уровне в соответствии с современными требованиями», — сказал Путин во время совещания с члена правительства РФ в режиме видеоконференции.
Президент поблагодарил всех, кто участвовал в реализации этого значимого для региона проекта.