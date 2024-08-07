Путин назвал открытие инфекционной больницы в Пермском крае важным событием

«Важно отметить, что масштабная работа по развитию всех российских регионов идет непрерывно, особое внимание мы уделяем созданию востребованных социальных учреждений — больниц, школ, детских садов. Прием пациентов начала новая специализированная больница в Пермском крае. Для региона это приятное и важное событие, у него появился дополнительный ресурс для борьбы с инфекционными заболеваниями, для противодействия эпидемиям. Это автономный медицинский комплекс, организованный по всем правилам со стационаром, реанимацией, амбулаторно-диагностическим отделением и профильной научной кафедрой», — отметил Путин на совещании с членами правительства РФ.