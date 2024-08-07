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Минниханов о подготовке к саммиту БРИКС: «Мы на финишной прямой»

Глава Татарстана провел заседание по подготовке к событию.

Источник: пресс-служба раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел заседание регионального организационного комитета по подготовке к саммиту БРИКС. В совещании приняли участие председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин и не только.

«Мы вышли на финишную прямую в процессе подготовки», — заявил раис республики, отметив, что до международного события остается всего 2,5 месяца и нужно ответственно подойти к выполнению запланированных мероприятий.

Особое внимание поручено уделить безопасности, подготовке инфраструктуры гостеприимства и обучению персонала гостиниц. Рустам Минниханов отметил, что 21 августа в Москве состоится заседание федерального оргкомитета, который даст оценку готовности Татарстана, сообщает пресс-служба главы.

Напомним, в Казани дни саммита БРИКС будут нерабочими для госслужащих.