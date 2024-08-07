Сергей Балдин назначен начальником УФСИН РФ по Омской области

В 2007 году занял должность старшего юрисконсульта исправительной колонии № 6 УФСИН России по Оренбургской области, носящей неофициальное название «Чёрный дельфин». Спустя два года стал замначальником этой колонии, а с 2011 года переведён на должность руководителя.