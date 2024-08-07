Сергей Балдин назначен начальником УФСИН РФ по Омской области

Указом президента РФ Владимира Путина начальником УФСИН РФ по Омской области назначен 43-летний полковник внутренней службы Сергей Балдин, с 12 марта 2024 года, занимавший эту должность как временно исполняющий обязанности.
Документ о новом назначении датирован 5 августа 2024 года.
В 2007 году занял должность старшего юрисконсульта исправительной колонии № 6 УФСИН России по Оренбургской области, носящей неофициальное название «Чёрный дельфин». Спустя два года стал замначальником этой колонии, а с 2011 года переведён на должность руководителя.
С 2018 года работал в УФСИН России по Ульяновской области. Сначала заместителем, а с 2021 года — начальником.
Сергей Балдин имеет пять ведомственных наград.