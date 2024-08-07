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Сергей Балдин назначен начальником УФСИН РФ по Омской области

Ранее он занимал эту должность в качестве временно исполняющего обязанности.

Указом президента РФ Владимира Путина начальником УФСИН РФ по Омской области назначен 43-летний полковник внутренней службы Сергей Балдин, с 12 марта 2024 года, занимавший эту должность как временно исполняющий обязанности.

Документ о новом назначении датирован 5 августа 2024 года.

Сергей Балдин — выпускник Академии ФСИН России в Рязани. Его деятельность в органах исправительной системы началась в Оренбургской области в 2004 году. В то время он работал юрисконсультом юридической группы учреждения КП-12 УИН Минюста России.

В 2007 году занял должность старшего юрисконсульта исправительной колонии № 6 УФСИН России по Оренбургской области, носящей неофициальное название «Чёрный дельфин». Спустя два года стал замначальником этой колонии, а с 2011 года переведён на должность руководителя.

С 2018 года работал в УФСИН России по Ульяновской области. Сначала заместителем, а с 2021 года — начальником.

Сергей Балдин имеет пять ведомственных наград.