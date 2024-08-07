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Путину рассказали о зарплатах врачей в Пермском крае

Главврач Пермской краевой больницы Цепаев рассказал Путину о зарплатах врачей.

Источник: © РИА Новости

НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг — РИА Новости. Главврач Пермской краевой больницы Григорий Цепаев рассказал президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства, что средняя зарплата у врачей в Пермском крае составляет не более 85 тысяч рублей, а у среднего медицинского персонала — порядка 65 тысяч рублей.

«Зарплата какая у врачей и у среднего персонала?» — поинтересовался глава государства у главврача ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая инфекционная больница» Цепаева.

«У врачей средняя заработная плата 84 тысячи (рублей), у медсестер — 58 тысяч», — ответил главврач.

Зарплата врачей и медсестер соответствует дорожной карте, выполняются все взятые больнице обязательства и планы, добавил Цепаев.

Президент России уточнил у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, насколько далеко эти значения ушли от средних по региону.

«По врачам это выше, чем средняя зарплата по региону, а по среднему персоналу — немного пониже, но в пределах допустимой нормы. Средняя зарплата по региону (у среднего медперсонала) в пределах 65 тысяч рублей», — ответил Махонин.

Путин Владимир