Путину рассказали о зарплатах врачей в Пермском крае

НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг — РИА Новости. Главврач Пермской краевой больницы Григорий Цепаев рассказал президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства, что средняя зарплата у врачей в Пермском крае составляет не более 85 тысяч рублей, а у среднего медицинского персонала — порядка 65 тысяч рублей.
«Зарплата какая у врачей и у среднего персонала?» — поинтересовался глава государства у главврача ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая инфекционная больница» Цепаева.
«У врачей средняя заработная плата 84 тысячи (рублей), у медсестер — 58 тысяч», — ответил главврач.
Зарплата врачей и медсестер соответствует дорожной карте, выполняются все взятые больнице обязательства и планы, добавил Цепаев.
Президент России уточнил у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, насколько далеко эти значения ушли от средних по региону.
«По врачам это выше, чем средняя зарплата по региону, а по среднему персоналу — немного пониже, но в пределах допустимой нормы. Средняя зарплата по региону (у среднего медперсонала) в пределах 65 тысяч рублей», — ответил Махонин.