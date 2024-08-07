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Единый день голосования в 2024 году: как и за кого будем голосовать этой осенью

Вся информация о Едином дне голосования в 2024 году в России: что это такое, даты проведения в сентябре. Рассказываем, когда пройдут выборы депутатов и различных региональных глав, какие регионы примут участие, в проекте Новости Mail.

В сентябре 2024 года в России состоится одно из важнейших политических событий — Единый день голосования. Он объединяет выборы на различных уровнях и позволяет гражданам России реализовать свое право выбирать представителей власти. В этот день, который установлен российским законом, миллионы избирателей смогут прийти на участки, чтобы отдать свой голос за кандидатов и тем самым влиять на будущее своего региона и страны в целом.

Единый день голосования в 2024 году, как и прежде, обещает быть насыщенным и организованным событием. Жители разных уголков страны будут выбирать представителей в органы власти: от местных депутатов до федеральных структур. Этот день имеет огромное значение для политической жизни России, ведь именно на выборах формируется состав тех лиц и органов, которые будут определять ключевые направления развития стран и принимать важные решения.

Источник: РИА "Новости"

Что такое Единый день голосования (ЕДГ)

Единый день голосования (ЕДГ) — это установленный законом день, когда по всей стране одновременно проводятся выборы различных уровней: от муниципальных до федеральных. Обычно он приходится на второе воскресенье сентября и является важным элементом избирательной системы России.

В каком году установили Единый день голосования

Концепция Единого дня голосования была предложена председателем Центризбиркома России Александром Вешняковым в октябре 2004 года. Формально этот день был установлен после того, как президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 21 июля 2005 года. Новая законодательная норма стала применяться с 2006 года, когда были установлены два равноправных дня голосования: второе воскресенье марта и второе воскресенье октября последнего года полномочий соответствующего органа власти. 2 октября 2012 года президент подписал изменения в законы, касающиеся политических партий и основных гарантий избирательных прав граждан России. Согласно этим изменениям, днем единого голосования определено второе воскресенье сентября того года, когда истекают сроки полномочий местных и муниципальных органов власти. В год же, когда проходят выборы в Государственную Думу РФ, этим днем становится день голосования на этих выборах. Новый закон вступил в силу 1 ноября того же года. Таким образом, отныне, единый день голосования будет проводиться ежегодно в сентябре.

Какие выборы проходят в Единый день голосования

По данным Эллы Памфиловой, председателя Центральной избирательной комиссии, в Единый день голосования 8 сентября 2024 года будет проведено более 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах, и на кону будет стоять более 35 тысяч мандатов. Ожидается, что в голосовании примут участие более 55 миллионов человек.

В этот день пройдут следующие выборы:

  • Прямые выборы глав регионов
  • Непрямые выборы глав регионов, где главу избирает парламент
  • Выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ
  • Выборы на муниципальном уровне
  • Довыборы в Государственную думу

В Единый день голосования запланировано 20 прямых выборов глав регионов. Особенно значительные изменения ожидаются в Хабаровском крае, Курской, Кемеровской, Калининградской и Тульской областях. Это связано с кадровыми перестановками в правительстве и администрации президента: бывшие главы четырех регионов стали федеральными министрами, а глава Тульской области — помощником президента.

Дата проведения Единого дня голосования в 2024 году

В 2024 году Единый день голосования состоится 8 сентября. Официальное подтверждение этой даты было дано председателем Центральной избирательной комиссии РФ.

Что известно о кандидатах на Едином дне голосования в 2024 году

На данный момент известно, что в выборах примут участие как действующие политики, так и новые кандидаты. Также Совет Федерации одобрил закон, который запрещает принимать участие в выборах в качестве кандидатов лицам со статусом иностранного агента. Минцифры напоминает, что в личном кабинете избирателя на Госуслугах можно узнать, какие выборы пройдут в регионе, списки кандидатов и доступные способы голосования.

КатегорияВсего кандидатовОт партийСамовыдвиженцыЗарегистрированыУтратили статусОтказано в регистрацииВыбыли после регистрации
Депутаты Госдумы1716 от 10 партий116---
ВДЛ (высшее должностное лицо)147
120 от 20 партий
2768359-
ЗАКС (законодательное собрание):5322------
- по единым округам-3676 от 11 партий-2741 от 10 партий83-39
- по одномандатным округам16561501 от 13 партий1551299 (1257 от 10 партий, 42 самовыдвиженца)1155110
Главы столиц97 от 4 партий26-1-
Депутаты столиц:4046------
- по единым округам15501550 от 11 партий-1026 от 9 партий22-1
- по одномандатным округам24962157 от 15 партий339
1614 (1536 от 12 партий, 78 самовыдвиженцев)
74462

Как можно будет проголосовать на выборах

В 2024 году избирателям в Единый день голосования 2024 будут доступны несколько способов голосования:

1. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ)

Жители Москвы могут проголосовать на mos.ru. с 6 по 8 сентября без предварительной подачи заявления. Для этого нужна полная учетная запись на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

В 25 регионах страны можно проголосовать дистанционно с использованием ДЭГ, для чего необходимо подать заявление на портале Госуслуги. Сроки подачи заявлений зависят от продолжительности голосования: в регионах с трехдневным голосованием заявки принимаются до 2 сентября, с двухдневным — до 3 сентября, а с однодневным — до 4 сентября.

2. Голосование на избирательных участках

При помощи электронных терминалов для жителей Москвы, включая выборы в Мосгордуму и муниципальных депутатов в ТиНАО.

С помощью бумажного бюллетеня, доступного на участке по месту постоянной регистрации.

Сервис «Мобильный избиратель» позволяет жителям 49 регионов России выбрать избирательный участок в пределах округа, чтобы голосовать не по месту прописки, а там, где удобно.

Какой документ подойдет для голосования?
Паспорт гражданина Российской ФедерацииПри отсутствии паспорта РФ подойдёт временное удостоверение личности — ​​​​​​​его выдают в МВДСлужебный или дипломатический паспортВоенный билет

Что нужно запомнить о Едином дне голосования

Единый день голосования — это важное событие для всех граждан России, предоставляющее возможность выразить свою гражданскую позицию и внести вклад в развитие страны. Собрали важную информацию о Едином дне голосования в список:

  • дата проведения: 8 сентября 2024 года;
  • количество избирательных кампаний: почти 4 тыс.;
  • ожидаемое количество избирателей: более 55 млн;
  • форматы голосования: дистанционное электронное голосование, голосование на избирательных участках;
  • особенности: пройдут прямые и непрямые выборы глав регионов, выборы депутатов законодательных органов государственной власти, муниципальные выборы и довыборы в Государственную думу.

Автор: Нина Лютикова