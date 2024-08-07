Единый день голосования в 2024 году: как и за кого будем голосовать этой осенью

Концепция Единого дня голосования была предложена председателем Центризбиркома России Александром Вешняковым в октябре 2004 года. Формально этот день был установлен после того, как президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 21 июля 2005 года. Новая законодательная норма стала применяться с 2006 года, когда были установлены два равноправных дня голосования: второе воскресенье марта и второе воскресенье октября последнего года полномочий соответствующего органа власти. 2 октября 2012 года президент подписал изменения в законы, касающиеся политических партий и основных гарантий избирательных прав граждан России. Согласно этим изменениям, днем единого голосования определено второе воскресенье сентября того года, когда истекают сроки полномочий местных и муниципальных органов власти. В год же, когда проходят выборы в Государственную Думу РФ, этим днем становится день голосования на этих выборах. Новый закон вступил в силу 1 ноября того же года. Таким образом, отныне, единый день голосования будет проводиться ежегодно в сентябре.