Единый день голосования в 2024 году: как и за кого будем голосовать этой осенью

В сентябре 2024 года в России состоится одно из важнейших политических событий — Единый день голосования. Он объединяет выборы на различных уровнях и позволяет гражданам России реализовать свое право выбирать представителей власти. В этот день, который установлен российским законом, миллионы избирателей смогут прийти на участки, чтобы отдать свой голос за кандидатов и тем самым влиять на будущее своего региона и страны в целом.
Единый день голосования в 2024 году, как и прежде, обещает быть насыщенным и организованным событием. Жители разных уголков страны будут выбирать представителей в органы власти: от местных депутатов до федеральных структур. Этот день имеет огромное значение для политической жизни России, ведь именно на выборах формируется состав тех лиц и органов, которые будут определять ключевые направления развития стран и принимать важные решения.
Что такое Единый день голосования (ЕДГ)
Единый день голосования (ЕДГ) — это установленный законом день, когда по всей стране одновременно проводятся выборы различных уровней: от муниципальных до федеральных. Обычно он приходится на второе воскресенье сентября и является важным элементом избирательной системы России.
В каком году установили Единый день голосования
Концепция Единого дня голосования была предложена председателем Центризбиркома России Александром Вешняковым в октябре 2004 года. Формально этот день был установлен после того, как президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 21 июля 2005 года. Новая законодательная норма стала применяться с 2006 года, когда были установлены два равноправных дня голосования: второе воскресенье марта и второе воскресенье октября последнего года полномочий соответствующего органа власти. 2 октября 2012 года президент подписал изменения в законы, касающиеся политических партий и основных гарантий избирательных прав граждан России. Согласно этим изменениям, днем единого голосования определено второе воскресенье сентября того года, когда истекают сроки полномочий местных и муниципальных органов власти. В год же, когда проходят выборы в Государственную Думу РФ, этим днем становится день голосования на этих выборах. Новый закон вступил в силу 1 ноября того же года. Таким образом, отныне, единый день голосования будет проводиться ежегодно в сентябре.
Какие выборы проходят в Единый день голосования
По данным Эллы Памфиловой, председателя Центральной избирательной комиссии, в Единый день голосования 8 сентября 2024 года будет проведено более 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах, и на кону будет стоять более 35 тысяч мандатов. Ожидается, что в голосовании примут участие более 55 миллионов человек.
В этот день пройдут следующие выборы:
- Прямые выборы глав регионов
- Непрямые выборы глав регионов, где главу избирает парламент
- Выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ
- Выборы на муниципальном уровне
- Довыборы в Государственную думу
В Единый день голосования запланировано 20 прямых выборов глав регионов. Особенно значительные изменения ожидаются в Хабаровском крае, Курской, Кемеровской, Калининградской и Тульской областях. Это связано с кадровыми перестановками в правительстве и администрации президента: бывшие главы четырех регионов стали федеральными министрами, а глава Тульской области — помощником президента.
Дата проведения Единого дня голосования в 2024 году
В 2024 году Единый день голосования состоится 8 сентября. Официальное подтверждение этой даты было дано председателем Центральной избирательной комиссии РФ.
Что известно о кандидатах на Едином дне голосования в 2024 году
На данный момент известно, что в выборах примут участие как действующие политики, так и новые кандидаты. Также Совет Федерации одобрил закон, который запрещает принимать участие в выборах в качестве кандидатов лицам со статусом иностранного агента. Минцифры напоминает, что в личном кабинете избирателя на Госуслугах можно узнать, какие выборы пройдут в регионе, списки кандидатов и доступные способы голосования.
|Категория
|Всего кандидатов
|От партий
|Самовыдвиженцы
|Зарегистрированы
|Утратили статус
|Отказано в регистрации
|Выбыли после регистрации
|Депутаты Госдумы
|17
|16 от 10 партий
|1
|16
|-
|-
|-
|ВДЛ (высшее должностное лицо)
|147
|27
|68
|35
|9
|-
|ЗАКС (законодательное собрание):
|5322
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|- по единым округам
|-
|3676 от 11 партий
|-
|2741 от 10 партий
|83
|-
|39
|- по одномандатным округам
|1656
|1501 от 13 партий
|155
|1299 (1257 от 10 партий, 42 самовыдвиженца)
|115
|51
|10
|Главы столиц
|9
|7 от 4 партий
|2
|6
|-
|1
|-
|Депутаты столиц:
|4046
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|- по единым округам
|1550
|1550 от 11 партий
|-
|1026 от 9 партий
|22
|-
|1
|- по одномандатным округам
|2496
|2157 от 15 партий
|339
|74
|46
|2
Как можно будет проголосовать на выборах
В 2024 году избирателям в Единый день голосования 2024 будут доступны несколько способов голосования:
1. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ)
Жители Москвы могут проголосовать на mos.ru. с 6 по 8 сентября без предварительной подачи заявления. Для этого нужна полная учетная запись на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
В 25 регионах страны можно проголосовать дистанционно с использованием ДЭГ, для чего необходимо подать заявление на портале Госуслуги. Сроки подачи заявлений зависят от продолжительности голосования: в регионах с трехдневным голосованием заявки принимаются до 2 сентября, с двухдневным — до 3 сентября, а с однодневным — до 4 сентября.
2. Голосование на избирательных участках
При помощи электронных терминалов для жителей Москвы, включая выборы в Мосгордуму и муниципальных депутатов в ТиНАО.
С помощью бумажного бюллетеня, доступного на участке по месту постоянной регистрации.
Сервис «Мобильный избиратель» позволяет жителям 49 регионов России выбрать избирательный участок в пределах округа, чтобы голосовать не по месту прописки, а там, где удобно.
|Паспорт гражданина Российской Федерации
|При отсутствии паспорта РФ подойдёт временное удостоверение личности — его выдают в МВД
|Служебный или дипломатический паспорт
|Военный билет
Что нужно запомнить о Едином дне голосования
Единый день голосования — это важное событие для всех граждан России, предоставляющее возможность выразить свою гражданскую позицию и внести вклад в развитие страны. Собрали важную информацию о Едином дне голосования в список:
- дата проведения: 8 сентября 2024 года;
- количество избирательных кампаний: почти 4 тыс.;
- ожидаемое количество избирателей: более 55 млн;
- форматы голосования: дистанционное электронное голосование, голосование на избирательных участках;
- особенности: пройдут прямые и непрямые выборы глав регионов, выборы депутатов законодательных органов государственной власти, муниципальные выборы и довыборы в Государственную думу.
Автор: Нина Лютикова