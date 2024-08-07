В США пакистанца обвинили в подготовке покушения на Трампа

Министерство юстиции США раскрыло дело спустя два года после неудавшейся попытки убить Джона Болтона, экс-советника по национальной безопасности в администрации Трампа.
Сообщается, что в июне Мерчант прибыл в Нью-Йорк с намерением встретиться с людьми, которых он, как ему казалось, вербовал для совершения убийств. В действительности его предполагаемые сообщники были сотрудниками правоохранительных органов, работающими под прикрытием. Он заплатил им аванс в 5000 долларов. Мерчант был арестован в июле, когда собирался покинуть США, заявив своим «подельникам», что передаст дальнейшие инструкции и имена целей в августе или сентябре после возвращения в Пакистан.
В судебных документах имена предполагаемых жертв не указаны, однако в июле американские официальные лица признали, что «угроза жизни Трампа со стороны Ирана потребовала дополнительных мер безопасности» за несколько дней до митинга в Пенсильвании. Это мероприятие закончилось покушением на экс-президента, в ходе которого он получил ранение.
Представитель правоохранительных органов отметил, что покушение на Трампа не связано с арестом Мерчанта или иранской угрозой.
Инцидент с покушением на Трампа произошел на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Пуля задела ухо политика, в результате чего он потерял немного крови. Стрелявший, 20-летний Томас Крукс, был застрелен снайпером из Секретной службы США.
По сведениям CNN, данных о связи Ирана с молодым американцем, выстрелившим в Трампа, нет.
После этого события Секретная служба усилила охрану Трампа до окончания предвыборной кампании. Глава министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас назвал произошедшее серьезным просчетом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.
Нина Лютикова