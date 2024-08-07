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В США пакистанца обвинили в подготовке покушения на Трампа

Гражданину Пакистана Асифу Мерчанту предъявили в США обвинение в заговоре с целью убийства американских политиков, причём среди возможных целей мог быть бывший президент Дональд Трамп. Как сообщает агентство AP, обвиняемый, предположительно, имеет связи с Ираном.

Источник: Reuters

Министерство юстиции США раскрыло дело спустя два года после неудавшейся попытки убить Джона Болтона, экс-советника по национальной безопасности в администрации Трампа.

Сообщается, что в июне Мерчант прибыл в Нью-Йорк с намерением встретиться с людьми, которых он, как ему казалось, вербовал для совершения убийств. В действительности его предполагаемые сообщники были сотрудниками правоохранительных органов, работающими под прикрытием. Он заплатил им аванс в 5000 долларов. Мерчант был арестован в июле, когда собирался покинуть США, заявив своим «подельникам», что передаст дальнейшие инструкции и имена целей в августе или сентябре после возвращения в Пакистан.

В судебных документах имена предполагаемых жертв не указаны, однако в июле американские официальные лица признали, что «угроза жизни Трампа со стороны Ирана потребовала дополнительных мер безопасности» за несколько дней до митинга в Пенсильвании. Это мероприятие закончилось покушением на экс-президента, в ходе которого он получил ранение.

Представитель правоохранительных органов отметил, что покушение на Трампа не связано с арестом Мерчанта или иранской угрозой.

Вместе с тем, согласно показаниям агента ФБР, Мерчант планировал убийства «нынешних или бывших высокопоставленных чиновников, таких как Трамп».

Инцидент с покушением на Трампа произошел на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Пуля задела ухо политика, в результате чего он потерял немного крови. Стрелявший, 20-летний Томас Крукс, был застрелен снайпером из Секретной службы США.

По сведениям CNN, данных о связи Ирана с молодым американцем, выстрелившим в Трампа, нет.

После этого события Секретная служба усилила охрану Трампа до окончания предвыборной кампании. Глава министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас назвал произошедшее серьезным просчетом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.

Нина Лютикова

расследование