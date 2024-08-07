В США пакистанца обвинили в подготовке покушения на Трампа

Сообщается, что в июне Мерчант прибыл в Нью-Йорк с намерением встретиться с людьми, которых он, как ему казалось, вербовал для совершения убийств. В действительности его предполагаемые сообщники были сотрудниками правоохранительных органов, работающими под прикрытием. Он заплатил им аванс в 5000 долларов. Мерчант был арестован в июле, когда собирался покинуть США, заявив своим «подельникам», что передаст дальнейшие инструкции и имена целей в августе или сентябре после возвращения в Пакистан.