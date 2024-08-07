Пролетарский район Ростова возглавит Зураб Киладзе

Кандидатуру Киладзе должны согласовать на ближайшем заседании гордумы 13 августа. Зураб Киладзе окончил Грузинский технический университет по специальности «Архитектура». С 2015 года начал работать в администрации Ленинского района Ростова. С 2020-го работает в администрации Пролетарского района, с июня 2024 года — исполняет обязанности главы администрации Пролетарского района.