Кандидатуру Киладзе должны согласовать на ближайшем заседании гордумы 13 августа. Зураб Киладзе окончил Грузинский технический университет по специальности «Архитектура». С 2015 года начал работать в администрации Ленинского района Ростова. С 2020-го работает в администрации Пролетарского района, с июня 2024 года — исполняет обязанности главы администрации Пролетарского района.
Пролетарский район Ростова возглавит Зураб Киладзе
Главой Пролетарского районаГлавой Пролетарского района Ростова станет Зураб Киладзе. На сайте городской администрации опубликован проект решения. Ростова станет Зураб Киладзе.