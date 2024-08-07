Радий Хабиров поздравил с Днем строителя работников отрасли.

7 августа в уфимском конгресс-холле «Торатау» Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя и поздравил работников отрасли с их наступающим профессиональным праздником.
«Созидать, строить — это большая честь и очень большой труд. Примите от меня лично слова глубочайшего уважения за ваш труд и, конечно, поздравления с днем строителя. У нас всегда была очень сильная строительная школа и принимались очень яркие решения. Я хотел бы сказать огромное спасибо ветеранам строительной отрасли, потому что именно вы созидали, созидаете и делаете наш Башкортостан прекрасным, а страну нашу крепче. Мы увеличили темпы строительства. По сравнению с 2018 годом мы плюс миллион прибавили квадратных метров жилья. А задача у нас стоит — к 2023 году строить по 4 миллиона квадратных метров. Это чрезвычайно сложная задача. Мы сегодня вспоминаем и о достижениях. Очень важное достижение нашей республики, я считаю, что мы избавились от такого позорного пятна, которое было характерно для всех регионов нашей страны — это дольщики. Это не ваша вина, не вина присутствующих. Так сложилось, что у нас более 10 тысяч обманутых дольщиков было. Мы с вами эту тему закрыли при поддержке Президента и Правительства России», — сказал Глава Башкортостана.
Радий Хабиров отметил, что республика привлекает серьёзные федеральные средства, чтобы развивать инженерные коммуникации. По словам Главы региона строители республики активно поддерживают наши подшефные территории на Донбассе.
«Город Красный Луч — это наша подшефная территория и мы там строим очень много. Там никогда таких темпов строительства не было. Вы помогаете нам действительно вдохнуть жизнь в новые территории. Это важно, это часть нашей жизни, это наши братские регионы, это всё правильно, что мы делаем. Ещё раз поздравляю вас с праздником, желаю вам всем успехов, пусть всё получается. Строить — это такая профессия, мне кажется, такое удовольствие, если ты что-то хорошее построил. Будьте здоровы, будьте счастливы», — сказал Радий Хабиров и вручил государственные награды Башкортостана лучшим представителям строительной отрасли.
Справка.
По данным статистики за счет всех источников финансирования в январе-июне 2024 года введено в действие жилья общей площадью 1 380,8 тыс. кв. метров.
В структуре жилищного строительства доля жилья, построенного индивидуальными застройщиками за свой счет и с помощью кредитов, составила 82%. Населением республики построено собственных домов общей площадью жилых помещений 1 132,5 тыс. кв. м, а застройщиками-юридическими лицами республики соответственно введено 248,3 тыс. кв. м жилья.
Объем работ, выполненных в отрасли в январе-июне 2024 года, составил 192 346,1 млн. руб. или 116,9% к уровню января-июня 2023 года.