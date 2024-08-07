Радий Хабиров поздравил с Днем строителя работников отрасли.

«Созидать, строить — это большая честь и очень большой труд. Примите от меня лично слова глубочайшего уважения за ваш труд и, конечно, поздравления с днем строителя. У нас всегда была очень сильная строительная школа и принимались очень яркие решения. Я хотел бы сказать огромное спасибо ветеранам строительной отрасли, потому что именно вы созидали, созидаете и делаете наш Башкортостан прекрасным, а страну нашу крепче. Мы увеличили темпы строительства. По сравнению с 2018 годом мы плюс миллион прибавили квадратных метров жилья. А задача у нас стоит — к 2023 году строить по 4 миллиона квадратных метров. Это чрезвычайно сложная задача. Мы сегодня вспоминаем и о достижениях. Очень важное достижение нашей республики, я считаю, что мы избавились от такого позорного пятна, которое было характерно для всех регионов нашей страны — это дольщики. Это не ваша вина, не вина присутствующих. Так сложилось, что у нас более 10 тысяч обманутых дольщиков было. Мы с вами эту тему закрыли при поддержке Президента и Правительства России», — сказал Глава Башкортостана.