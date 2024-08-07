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Путин открыл новый детский сад на 350 мест в Симферополе

В Симферополе Путин открыл новый детский сад по видеосвязи.

В среду, 7 августа, Президент России Владимир Путин принял участие в открытии нового детского садика на территории Симферополя. Открытие нового садика на Пневматике состоялось по видеосвязи в ходе совещания с членами правительства.

«Мы продолжаем работу по строительству новых школ, других объектов социального характера, детских садов. Так, большим вкладом в развитие социальной инфраструктуры Республики Крым в поддержку семей с детьми станет новый детский сад в Симферополе. Это современное здание, возведенное с учетом всех требований к безопасности и качеству подобных объектов», — сказал президент РФ.

В Симферополе садик открывать приехал глава Крыма Сергей Аксенов. Он поблагодарил Владимира Путина за помощь в развитии полуострова. По словам главы Крыма, в ближайшее время откроется больше 20 детских садов.

Путин Владимир