Путин открыл новый детский сад на 350 мест в Симферополе

«Мы продолжаем работу по строительству новых школ, других объектов социального характера, детских садов. Так, большим вкладом в развитие социальной инфраструктуры Республики Крым в поддержку семей с детьми станет новый детский сад в Симферополе. Это современное здание, возведенное с учетом всех требований к безопасности и качеству подобных объектов», — сказал президент РФ.