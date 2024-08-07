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Хабиров выразил соболезнования и слова поддержки жителям Курской области

Глава Башкирии назвал события на границе с Украиной провокацией киевского режима.

Источник: Российская газета

Радий Хабиров выразил соболезнования и слова поддержки жителям Курской области. Глава Башкирии назвал события на границе с Украиной провокацией киевского режима.

«То, что сейчас происходит в Курской области, — провокация киевского режима. Подлый враг бьет по беззащитным мирным жителям, в том числе по детям. От всего Башкортостана — слова искренней поддержки курянам. Глубокие соболезнования родственникам погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления. Готовы оказать любую помощь, которая потребуется», — написал руководитель республики на своей странице в соцсетях.

Он также напомним, что 80 лет назад наши деды уже победили нацистов, которые принесли кровь и разрушения на нашу землю.

«И теперь победа, несомненно, будет за нами!», — заключил Хабиров.

Напомним, республика не раз приходила на помощь пострадавшим в ходе различных происшествий регионам. Ранее Башкирия оказывала помощь Белгородской области. В частности около 1000 детей из страдающей от постоянных обстрелов приграничной области по 2 месяца провели в детских оздоровительных лагерях на территории РБ.