Радий Хабиров выразил соболезнования и слова поддержки жителям Курской области. Глава Башкирии назвал события на границе с Украиной провокацией киевского режима.
«То, что сейчас происходит в Курской области, — провокация киевского режима. Подлый враг бьет по беззащитным мирным жителям, в том числе по детям. От всего Башкортостана — слова искренней поддержки курянам. Глубокие соболезнования родственникам погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления. Готовы оказать любую помощь, которая потребуется», — написал руководитель республики на своей странице в соцсетях.
Он также напомним, что 80 лет назад наши деды уже победили нацистов, которые принесли кровь и разрушения на нашу землю.
«И теперь победа, несомненно, будет за нами!», — заключил Хабиров.
Напомним, республика не раз приходила на помощь пострадавшим в ходе различных происшествий регионам. Ранее Башкирия оказывала помощь Белгородской области. В частности около 1000 детей из страдающей от постоянных обстрелов приграничной области по 2 месяца провели в детских оздоровительных лагерях на территории РБ.