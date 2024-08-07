Хабиров выразил соболезнования и слова поддержки жителям Курской области

«То, что сейчас происходит в Курской области, — провокация киевского режима. Подлый враг бьет по беззащитным мирным жителям, в том числе по детям. От всего Башкортостана — слова искренней поддержки курянам. Глубокие соболезнования родственникам погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления. Готовы оказать любую помощь, которая потребуется», — написал руководитель республики на своей странице в соцсетях.