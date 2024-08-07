Силуанов рассказал Путину о своей поездке в Крым на мотоцикле

Министр финансов России Антон Силуанов ездил в Крым на мотоцикле. Об этом руководитель федерального Минфина рассказал президенту нашей страны Владимиру Путину.
«Вы в отпуск опять ездили на мотоцикле?», — спросил глава государства.
Министр отметил, что пробок стало меньше. По его словам, от Краснодара до Крымского моста видны улучшения. Инфраструктуру на полуострове Силуанов назвал отличной. По его словам, на федеральной трассе «Таврида» появились новые заправки, а также развязки.
«Сам на себе прочувствовал увеличение автомобилей, который едут в сторону юга. Больше турпоток, чем в прошлом году, однозначно», — сказал Силуанов.
«Вы не отвечаете на мой вопрос. На мотоцикле ездили?», — повторно спросил Путин.
«Да, на двухколесном транспорте», — ответил министр.