Силуанов рассказал Путину о своей поездке в Крым на мотоцикле

Министр отметил, что пробок стало меньше. По его словам, от Краснодара до Крымского моста видны улучшения. Инфраструктуру на полуострове Силуанов назвал отличной. По его словам, на федеральной трассе «Таврида» появились новые заправки, а также развязки.