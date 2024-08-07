Построенную в Нижнем Новгороде новую школу показали Владимиру Путину

«Школа в Нижнем Новгороде сможет принять полторы тысячи учащихся и располагает всеми возможностями для обучения детей, дополнительных и внеклассных занятий: это спортивный зал, актовый зал, столовая, справочно-информационный центр. Рассчитываю, что к началу этого учебного года дети начнут здесь учиться. Строители постарались, выполнили свои обязательства: завершили эти, да и другие, важнейшие объекты. Конечно, это далеко не единственные объекты, не единственные стройки — это только конкретные примеры колоссальной работы, которая ведётся на местах. Подобные усилия мы, безусловно, будем продолжать дальше. Только в этом году в России в рамках нацпроектов планируется построить около 370 школ и детских садов и порядка 340 учреждений здравоохранения. Хочу поблагодарить строителей за профессионализм, за добросовестный труд, поздравить их с приближающимся праздником и, конечно, желаю всем успехов!», — сказал Владимир Путин.