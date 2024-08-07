Построенную в Нижнем Новгороде новую школу показали Владимиру Путину

Объект был возведен в рамках концессионного соглашения, заключенного между дочерней организацией «Корпорации развития Нижегородской области» и правительством региона.
«Школа в Нижнем Новгороде сможет принять полторы тысячи учащихся и располагает всеми возможностями для обучения детей, дополнительных и внеклассных занятий: это спортивный зал, актовый зал, столовая, справочно-информационный центр. Рассчитываю, что к началу этого учебного года дети начнут здесь учиться. Строители постарались, выполнили свои обязательства: завершили эти, да и другие, важнейшие объекты. Конечно, это далеко не единственные объекты, не единственные стройки — это только конкретные примеры колоссальной работы, которая ведётся на местах. Подобные усилия мы, безусловно, будем продолжать дальше. Только в этом году в России в рамках нацпроектов планируется построить около 370 школ и детских садов и порядка 340 учреждений здравоохранения. Хочу поблагодарить строителей за профессионализм, за добросовестный труд, поздравить их с приближающимся праздником и, конечно, желаю всем успехов!», — сказал Владимир Путин.
По словам губернатора Глеба Никитина, в Нижегородской области идет активное строительство новых школ. За последние пять лет построено 30 новых зданий, в том числе 24 школы в рамках национального проекта «Образование». В этом году завершено строительство 5 школ в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Городце, Сарове, еще 12 находятся в стадии строительства.
Здание школы на улице Цветочная, 11а — это второй корпус школы № 131, которая была открыта в 2020 году. Благодаря новому корпусу школа, ученики смогут учиться в одну смену. Сама школа состоит из трех блоков: четырехэтажный корпус для средней и старшей школы, два трехэтажных блока для общешкольных помещений и начальной школы. Все здания имеют беспрепятственный доступ для людей с ограниченными возможностями, кроме того для маломобильных учеников здесь установлено два лифта. Учебные классы оборудованы по последнему слову техники: за обычными досками стоят интерактивные панели, профильные классы биологии, физики и химии оборудованы лабораториями и учебными материалами. Кроме того, дизайн актового зала рассчитан на то, что в нем будет выступать школьный театр.
Ранее сообщалось, что строительство школы на 825 мест завершилось в Городце по нацпроекту.