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Герасимов: продвижение ВСУ в Курской области остановлено

Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации на границе в Курской области. Глава Генштаба ВС РФ генерал-полковник Валерий Герасимов доложил президенту, что продвижение украинских подразделений вглубь региона остановлено. По его словам, в атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ. Потери украинской стороны глава Генштаба оценил в 315 человек: не менее 100 убиты, 215 ранены.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Действиями подразделений прикрытия границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории РФ на курском направлении остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — сказал Валерий Герасимов.

По словам Валерия Герасимова, ВСУ перешли в наступление в районе Курской области в 5:30 6 августа с целью захвата участка Суджанского района (прилегает к границе с Украиной). «В настоящее время подразделения группировки “Север” совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — добавил он.

По последним данным, в результате обстрелов и атак украинских беспилотников в Курской области погибли пять человек, пострадали 28, в том числе шесть детей. В приграничных районах Курской области объявлена эвакуация. Заявки на переселение подали 2,5 тыс. семей.

Путин Владимир