Герасимов: продвижение ВСУ в Курской области остановлено

Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации на границе в Курской области. Глава Генштаба ВС РФ генерал-полковник Валерий Герасимов доложил президенту, что продвижение украинских подразделений вглубь региона остановлено. По его словам, в атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ. Потери украинской стороны глава Генштаба оценил в 315 человек: не менее 100 убиты, 215 ранены.