Герасимов: продвижение ВСУ в Курской области остановлено

«Действиями подразделений прикрытия границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории РФ на курском направлении остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — сказал Валерий Герасимов.
По словам Валерия Герасимова, ВСУ перешли в наступление в районе Курской области в 5:30 6 августа с целью захвата участка Суджанского района (прилегает к границе с Украиной). «В настоящее время подразделения группировки “Север” совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — добавил он.
По последним данным, в результате обстрелов и атак украинских беспилотников в Курской области погибли пять человек, пострадали 28, в том числе шесть детей. В приграничных районах Курской области объявлена эвакуация. Заявки на переселение подали 2,5 тыс. семей.