Глеб Никитин поручил срочно оказать помощь Курской области

«Дал соответствующие поручения своей команде — уточнить потребности и организовать доставку в максимально короткие сроки», — написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщал «Ъ», 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. Украинские военные прорвали границу, задействовав танки и бронемашины.
По данным Минобороны РФ, армия и погранвойска ФСБ ведут бои с подразделениями вооруженных сил Украины. Авиация, ракетные войска и артиллерия наносят удары по противнику, пытаясь не допустить его продвижения вглубь территории России.
Координировать вопросы оказания помощи Курской области президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Денису Мантурову.