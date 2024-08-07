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Глеб Никитин поручил срочно оказать помощь Курской области

Нижегородской губернатор Глеб Никитин поручил региональному правительству оказать помощь жителям Курской области.

Источник: Коммерсантъ

«Дал соответствующие поручения своей команде — уточнить потребности и организовать доставку в максимально короткие сроки», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщал «Ъ», 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. Украинские военные прорвали границу, задействовав танки и бронемашины.

По данным Минобороны РФ, армия и погранвойска ФСБ ведут бои с подразделениями вооруженных сил Украины. Авиация, ракетные войска и артиллерия наносят удары по противнику, пытаясь не допустить его продвижения вглубь территории России.

Координировать вопросы оказания помощи Курской области президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Денису Мантурову.