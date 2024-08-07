Александр Беглов анонсировал открытие 4 новых школ и 7 детских садов

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе заседания напомнил, что первое здание школы появилось на улице Капитана Грищенко десять лет назад. Но его уже недостаточно для жителей развивающегося района.
«В сентябре откроется новый корпус, который разгрузит первое здание. Сейчас идет закупка оборудования и доводятся до ума отдельные элементы. Близятся к завершению работы и на третьем корпусе школы. Его откроем через год», — сказал Александр Беглов.
По его словам, в обоих корпусах школы будут предусмотрены специализированные кабинеты физики, химии, биологии, иностранного языка, информатики. Также учащиеся смогут заниматься на уроках технологии в мастерских по обработке тканей, по кулинарии и домоводству, по обработке металла и дерева.
В корпусах обустроят современные актовые залы с эстрадой, рассчитанные на 512 мест, спортивные залы и два бассейна. Во втором здании будет действовать единое спортивное пространство, включающее футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, площадку для прыжков в высоту, беговые дорожки и полосу препятствий.
«Красносельский район — на особом внимании, потому что здесь был большой дефицит школ, детских садов. За последние годы мы ввели 5 школ, 14 детских садов, 4 дошкольных отделения. В новом учебном году в районе примут детей 4 новые школы и 7 детских садов», — отметил Александр Беглов.