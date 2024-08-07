Александр Беглов анонсировал открытие 4 новых школ и 7 детских садов

По его словам, в обоих корпусах школы будут предусмотрены специализированные кабинеты физики, химии, биологии, иностранного языка, информатики. Также учащиеся смогут заниматься на уроках технологии в мастерских по обработке тканей, по кулинарии и домоводству, по обработке металла и дерева.