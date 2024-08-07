Шор прокомментировал отказ ЦИК Молдавии регистрировать блок «Победа»

КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. Решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии об отказе в регистрации оппозиционного блока «Победа» в президентских выборах и референдуме преступно и будет обжаловано в апелляционную палате, заявил в среду лидер политической силы Илан Шор в своем Telegram-канале.
Ранее в среду ЦИК отклонил заявку блока «Победа» на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии «Победа — Виктория», которая входит в состав политического блока. По словам вице-председателя ЦИК Павла Постикэ, причины отказа будут объяснены позднее.
«Мы считаем, что решение ЦИК преступно. И направим обращение в апелляционную палату. Суета и подлость пдсовских (ПДС — правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) прихлебателей в ЦИК не может помешать нашим планам и никак не отразится на предвыборной кампании блока. Санду (президент Молдавии Майя Санду — ред.) настолько боится победы “Победы”, что готова растоптать права граждан. Мы не дадим режиму украсть выборы».
По его мнению, были выдвинуты формальные объяснения в отказе на регистрацию блока в президентских выборах и референдуме. «До смешного абсурдные: партия Victorie (в переводе с молдавского означает “Победа” — ред.) входит в блок “Победа”, посему не может быть электоральным конкурентом блока. Логично… То есть псы режима просто за название блокируют», — пояснил Шор.
Блок «Победа» выдвинул депутата парламента и лидера партии «Возрождение» Василия Болю в качестве кандидата на пост президента и подал документы в ЦИК. Партия также подала документы для участия в референдуме о евроинтеграции, выступая против вступления Молдавии в ЕС.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 15 политиков, включая Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
В апреле в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). На съезде объявили о создании блока «Победа», в который вошли партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против которого введены санкции США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдове проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители других политических групп, включая Партии социалистов, «Возрождение» и «Шанс», сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.