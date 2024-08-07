Шор прокомментировал отказ ЦИК Молдавии регистрировать блок «Победа»

По его мнению, были выдвинуты формальные объяснения в отказе на регистрацию блока в президентских выборах и референдуме. «До смешного абсурдные: партия Victorie (в переводе с молдавского означает “Победа” — ред.) входит в блок “Победа”, посему не может быть электоральным конкурентом блока. Логично… То есть псы режима просто за название блокируют», — пояснил Шор.