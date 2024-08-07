Южная Корея, США и Япония обсуждают запуск механизма для мониторинга санкций против КНДР

Как пишет Korean Times, соглашение было достигнуто в ходе телефонных переговоров между представителями трех стран. Оно стало ответом на то, что группа экспертов ООН, наблюдавшая за реализацией санкций в отношении Северной Кореи, в начале этого года была распущена из-за вето России на резолюцию о продлении ее мандата.