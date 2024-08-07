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Южная Корея, США и Япония обсуждают запуск механизма для мониторинга санкций против КНДР

Южная Корея, США и Япония в среду договорились ускорить обсуждение вопроса о создании до конца 2024 года альтернативного механизма для мониторинга реализации санкций Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи.

Источник: AP 2023

Как пишет Korean Times, соглашение было достигнуто в ходе телефонных переговоров между представителями трех стран. Оно стало ответом на то, что группа экспертов ООН, наблюдавшая за реализацией санкций в отношении Северной Кореи, в начале этого года была распущена из-за вето России на резолюцию о продлении ее мандата.

Три страны договорились ускорить обсуждение вопроса о создании и запуске до конца этого года альтернативного механизма для тщательного мониторинга санкций СБ ООН в отношении Северной Кореи.

Министерство иностранных дел Южной Кореи

Представители сторон также поделились своими оценками последних событий в отношениях Пхеньяна и Москвы и их военного сотрудничества, которое, согласно Korean Times, серьезно угрожает международному миру и стабильности за пределами Корейского полуострова.

Сеул, Вашингтон и Токио выразили обеспокоенность в связи с недавними действиями Северной Кореи, включая запуски баллистических ракет. Они также призвали Пхеньян отказаться от подобных действий и вернуться за стол переговоров.

Марина Светлова