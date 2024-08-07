Южная Корея, США и Япония обсуждают запуск механизма для мониторинга санкций против КНДР

Как пишет Korean Times, соглашение было достигнуто в ходе телефонных переговоров между представителями трех стран. Оно стало ответом на то, что группа экспертов ООН, наблюдавшая за реализацией санкций в отношении Северной Кореи, в начале этого года была распущена из-за вето России на резолюцию о продлении ее мандата.
Три страны договорились ускорить обсуждение вопроса о создании и запуске до конца этого года альтернативного механизма для тщательного мониторинга санкций СБ ООН в отношении Северной Кореи.
Представители сторон также поделились своими оценками последних событий в отношениях Пхеньяна и Москвы и их военного сотрудничества, которое, согласно Korean Times, серьезно угрожает международному миру и стабильности за пределами Корейского полуострова.
Сеул, Вашингтон и Токио выразили обеспокоенность в связи с недавними действиями Северной Кореи, включая запуски баллистических ракет. Они также призвали Пхеньян отказаться от подобных действий и вернуться за стол переговоров.
Марина Светлова