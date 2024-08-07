Казахстан и Узбекистан на пути к $10 млрд товарооборота

«Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, занимая 7-е по итогам 2023 года. На торговлю с Узбекистаном приходится более 57% всего товарооборота нашей страны со странами Центральной Азии. За последние 5 лет двусторонний товарооборот вырос на 29%, достигнув рубежа в $5 млрд в 2022 году. Нам необходимы системные решения вопросов в торговле и поиск новых точек роста товарооборота для достижения поставленной Главами наших государств задачи — в среднесрочной перспективе достичь рубежа в $10 млрд».