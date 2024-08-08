Германия сдает позиции в качестве лидера в ЕС

В середине 2010-х годов, когда Европейский союз переходил от одного кризиса к другому, была одна константа — Германия. В частности, ее канцлер Ангела Меркель была звездой, вокруг которой вращалась остальная Европа, говорится в статье The Economist. Южноевропейские страны задыхались от мер жесткой экономии, которые им пришлось принять в качестве платы за спасение. Восточные же страны хотели, чтобы Меркель заняла более твердую позицию в отношении России после вхождения Крыма в ее состав в 2014 году. У всех были убедительные доводы, но никто не мог обойти Германию.
Несостоятельность трехпартийной коалиции Олафа Шольца влияет на Европу, усложняя повседневную деятельность, пока немецкие правящие партии препираются и враждуют друг с другом. Старые союзники Германии перестраиваются, а Шольц, похоже, не склонен к терпеливому подходу Меркель к заключению сделок. Когда на саммите лидеров ЕС канцлер излагает позицию Германии, он удивляется, что другие не встают на его сторону, пишет автор.
Не оправдавшиеся надежды на немецкое лидерство не являются чем-то новым. Партийная коалиция, суды и федеральная структура страны затрудняют принятие решений. Но иногда происходит прорыв — Zeitenwende (дословно «поворотный момент»): обращение Шольца к Бундестагу 27 февраля 2022 года в ответ на начало военных действий на Украине.
Zeitenwende, как пишет The Economist, стало настоящим изменением для внешней и оборонной политики Германии. Страна начала модернизировать свои вооруженные силы и поставлять оружие на Украину, а также изменила свою энергетическую политику. Тем не менее партнеры Германии все чаще остаются разочарованными.
Это связано с тем, что они уповают на Шольца, который после вступления в должность в 2021 году заявил, что Германия несет «особую ответственность» за Европу. И сейчас это как никогда верно в условиях отсутствия лидеров. Та же Франция — давний, но порой своенравный партнер Германии — парализована после неожиданного решения президента Эммануэля Макрона провести досрочные парламентские выборы (первый тур состоялся 30 июня, второй — 7 июля). Главы других европейских стран, разумеется, играют определенную роль в конкретных вопросах, но ни один из них не может тягаться с Германией.
Прежде всего, расширение ЕС за счет Украины и других стран, которое было определено Шольцем в качестве приоритета «геополитической Европы». Но чтобы этот процесс не увяз из-за бюрократических проволочек, Германия, по мнению автора, должна убедить в этом другие, более скептически настроенные правительства. ЕС перед расширением также придется решиться на реформы: например, изменить свою дорогостоящую сельскохозяйственную политику и сократить национальные права накладывать вето.
Завершение формирования союза рынков капитала, который призван стимулировать частные инвестиции в Европе, и предстоящее обсуждение ЕС того, приемлемы ли его правила внутреннего рынка и государственной помощи на фоне растущей напряженности между США и Китаем, тоже накладывают определенные обязанности на Германию.
Хорошей новостью является то, что Шольц, по мнению автора, обладает отменными инстинктами в этих вопросах. И у него есть полезный союзник в лице Урсулы фон дер Ляйен, ставшей одним из самых влиятельных председателей Европейской комиссии за последние десятилетия. Фон дер Ляйен, некогда член кабинета министров Германии, тонко чувствует проблемы своей родины, несмотря на то, что принадлежит к партии, которая сейчас в Германии находится в оппозиции. Недавно она была переизбрана на новый пятилетний срок и сможет воспользоваться своим политическим капиталом.
Плохая новость заключается в том, что времени осталось мало. В июле все три правящие партии Германии потерпели неудачу на европейских выборах и готовятся к новому поражению на сентябрьских выборах в органы власти. Внимание сейчас переключается на следующие национальные выборы в Германии, которые пройдут осенью 2025 года. У партий возникает соблазн повременить с европейской повесткой и разыграть карту разногласий у себя дома. Учитывая усиливающиеся геополитические риски и стагнацию европейской экономики, это было бы недальновидно и опасно, подытоживает автор: Шольцу и Германии следует активизироваться.
Марина Светлова