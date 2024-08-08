Германия сдает позиции в качестве лидера в ЕС

Это связано с тем, что они уповают на Шольца, который после вступления в должность в 2021 году заявил, что Германия несет «особую ответственность» за Европу. И сейчас это как никогда верно в условиях отсутствия лидеров. Та же Франция — давний, но порой своенравный партнер Германии — парализована после неожиданного решения президента Эммануэля Макрона провести досрочные парламентские выборы (первый тур состоялся 30 июня, второй — 7 июля). Главы других европейских стран, разумеется, играют определенную роль в конкретных вопросах, но ни один из них не может тягаться с Германией.