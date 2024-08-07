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Беларусь и Иран заинтересованы развивать военное сотрудничество

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тегеране прошел рабочий визит командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майора Андрея Лукьяновича. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Источник: Минобороны РБ

Глава белорусской военной делегации провел встречи с главнокомандующим армией Ирана генерал-майором Абдулрахимом Мусави и командующим Военно-воздушными силами армии Ирана бригадным генералом Хамидом Вахеди. Стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его дальнейшего развития.

Также белорусская делегация посетила объекты военной инфраструктуры и университет авиационной техники и науки Военно-воздушных сил.