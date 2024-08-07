Мали и Нигер потребовали от СБ ООН расследовать поддержку боевиков Украиной

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН для расследования сообщений о поддержке Украиной вооруженных группировок на севере Мали, сообщил РИА Новости замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара.
«Мали связалась с Советом Безопасности ООН с этой целью. Мали и Нигер передали этот вопрос в СБ ООН», — сказал собеседник агентства.
Он выразил сомнения, что Украина способна оказывать разведывательную поддержку вооруженным группировкам.
«Должно быть, она (развединформация. — Прим. ред.) в основном была передана через американцев, потому что они способны получить такую информацию», — пояснил депутат.
Он добавил, что разведданные могли также поступать через Францию.
Мали в понедельник разорвала дипотношения с Украиной из-за поддержки Киевом местных террористов. Такое же решение в среду принял Нигер.
Как писала газета Monde со ссылкой на малийский военный источник, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину на обучение.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть «второй фронт» в Африке, помогая террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.